  неділя

    17 серпня, 2025

«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених

Фото: МикВісті«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті

У неділю,17 серпня, у Миколаєві відбулася масштабна мирна акція «СВІТЛО наДІЇ», спрямована на підтримку українських полонених та зниклих безвісти військових. Захід об’єднав автопробіг і благодійний ярмарок.

На місці побувала кореспондентка «МикВісті».

Близько 16:00 колона автівок із національними прапорами проїхала центральними вулицями міста, нагадуючи про тих, хто досі перебуває в російському полоні. Завершальним етапом автопробігу став благодійний ярмарок на 8-му причалі.

«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті
«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті військовополонених. Фото: МикВісті

Тут відвідувачі за донати могли придбати вироби ручної роботи від родин військових, домашню випічку, прикраси, патріотичну символіку та інші речі. На території розташували тематичні фотозони. Усі охочі миколаївці могли долучитися до плетіння маскувальних сіток.

«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті

Організатори акції наголошують: боротьба триватиме, доки кожен полонений не повернеться додому.

— Ми не маємо права стояти осторонь цієї надважливої проблеми. Повернення полонених —  це надскладний і тривалий процес, особливо зважаючи на цинізм і підступність ворога. Наша мета —  зробити все можливе, щоб кожен пам'ятав: у російському полоні перебувають наші Захисники й Захисниці. Це люди, які захищали наш спокій, свободу та незалежність. За кожним із них стоять тисячі доль, життів і надій їхніх рідних. Ми не можемо мовчати, і закликаємо всіх долучатися до наших акцій. Навіть якщо ваші близькі чи знайомі не перебувають у полоні, ваша присутність важлива. Це не потребує великих зусиль, але це неоціненна підтримка для тих, хто чекає на свободу. Найменше, що ми можемо для них зробити, — це не забувати про їхню боротьбу, — зазначають вони.

Усі кошти, зібрані під час заходу, спрямують на організацію гідних зустрічей для захисників та захисниць, які повертаються додому з полону.

«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті

Фоторепортаж

«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті
«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті
«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті
«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті
«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті
«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті
«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті
«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті
«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті
«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті
«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті
«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті
«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті«СВІТЛО наДІЇ»: у Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених. Фото: МикВісті

Нагадаємо, в Миколаєві щонеділі проводять акцію «Ти вільний, а вони — ні» у підтримку військовополонених.

