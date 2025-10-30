Автотрасу «Одеса — Рені» планують реконструювати, але роботи почнуть після завершення війни. Ілюстративне фото: Думська

В Україні планують відремонтувати дорогу М-15 «Одеса — Рені» (на Бухарест). Йдеться про повну реконструкцію понад 300 кілометрів стратегічного автошляху, що є частиною європейського маршруту E87.

Про початок підготовки повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій. Відповідну угоду підписали Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства та Служба відновлення в Одеській області.

Підготовка проєкту передбачає два етапи. Спочатку експерти проведуть аналіз стратегічних альтернатив, а згодом — передінвестиційне дослідження та попереднє техніко-економічне обґрунтування. Це дозволить оцінити можливості розвитку транспортного коридору, здійснити технічний, економічний, юридичний і екологічний аналіз, а також визначити потенціал для державно-приватного партнерства.

— Ми розуміємо стратегічне значення проєкту «Одеса — Рені» для економіки України та її європейської інтеграції. Наш спільний пріоритет — забезпечити найвищу якість підготовки інвестиційної документації відповідно до міжнародних стандартів у максимально короткі терміни, чого вимагає відбудова під час війни, — зазначила заступниця міністра Марина Денисюк.

Водночас вона наголосила, що наразі розпочинається лише підготовчий етап, а самі роботи стартують після завершення війни.

У міністерстві нагадали, що проєкт М-15 «Одеса — Рені» входить до Єдиного проєктного портфеля держави на 2025 рік і є пріоритетним для реалізації. Він передбачає повноцінну реконструкцію та нове будівництво понад 300 кілометрів автошляху, який є частиною європейського маршруту E87.

Планується модернізація ключових елементів дороги. Зокрема, мосту через Дністер у селі Маяки, транспортних розв’язок на перетині трас М-28/М-14, а також інших інженерних споруд уздовж головної логістичної артерії півдня, що веде до кордону з Румунією.

Розробка проєкту відбувається в межах програми Prepare Світового банку, яка спрямована на підготовку «bankable projects». А саме, проєкт, який відповідає вимогам інвесторів та який можна реалізовувати вже завтра.

