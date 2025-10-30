  • четвер

    30 жовтня, 2025

  • 13.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 30 жовтня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 13.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Автотрасу «Одеса — Рені» планують реконструювати, але роботи почнуть після завершення війни

Автотрасу «Одеса — Рені» планують реконструювати, але роботи почнуть після завершення війни. Ілюстративне фото: ДумськаАвтотрасу «Одеса — Рені» планують реконструювати, але роботи почнуть після завершення війни. Ілюстративне фото: Думська

В Україні планують відремонтувати дорогу М-15 «Одеса — Рені» (на Бухарест). Йдеться про повну реконструкцію понад 300 кілометрів стратегічного автошляху, що є частиною європейського маршруту E87.

Про початок підготовки повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій. Відповідну угоду підписали Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства та Служба відновлення в Одеській області.

Підготовка проєкту передбачає два етапи. Спочатку експерти проведуть аналіз стратегічних альтернатив, а згодом — передінвестиційне дослідження та попереднє техніко-економічне обґрунтування. Це дозволить оцінити можливості розвитку транспортного коридору, здійснити технічний, економічний, юридичний і екологічний аналіз, а також визначити потенціал для державно-приватного партнерства.

Реклама

— Ми розуміємо стратегічне значення проєкту «Одеса — Рені» для економіки України та її європейської інтеграції. Наш спільний пріоритет — забезпечити найвищу якість підготовки інвестиційної документації відповідно до міжнародних стандартів у максимально короткі терміни, чого вимагає відбудова під час війни, — зазначила заступниця міністра Марина Денисюк.

Водночас вона наголосила, що наразі розпочинається лише підготовчий етап, а самі роботи стартують після завершення війни.

У міністерстві нагадали, що проєкт М-15 «Одеса — Рені» входить до Єдиного проєктного портфеля держави на 2025 рік і є пріоритетним для реалізації. Він передбачає повноцінну реконструкцію та нове будівництво понад 300 кілометрів автошляху, який є частиною європейського маршруту E87.

Планується модернізація ключових елементів дороги. Зокрема, мосту через Дністер у селі Маяки, транспортних розв’язок на перетині трас М-28/М-14, а також інших інженерних споруд уздовж головної логістичної артерії півдня, що веде до кордону з Румунією.

Розробка проєкту відбувається в межах програми Prepare Світового банку, яка спрямована на підготовку «bankable projects». А саме, проєкт, який відповідає вимогам інвесторів та який можна реалізовувати вже завтра.

Раніше повідомлялось, що на Одещині за 1,4 мільйона гривень облаштують стоянку для автомобілів та відпочинку водіїв.

Останні новини про: Одеса

Пам’ятник Пушкіну в Одесі закрили деревʼяними плитами
Прокуратура проситиме цілодобовий домашній арешт для Труханова, — медіа
В Одесі оновили склад виконкому: до нього увійшли заступники голови МВА
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві нагородили переможців конкурсу «Молодіжний громадський бюджет»

Ірина Олехнович
новини

Фалько пояснив відсутність Чайки на сесії міськради Миколаєва і запевнив, що наступного разу він прийде особисто

Аліса Мелік-Адамян
новини

Театр, кіно, музика й розваги: головні події тижня у Миколаєві

Марія Хаміцевич
новини

Сєнкевич: від початку війни Миколаїв передав більше 5 тисяч FPV-дронів

Юлія Бойченко
новини

Антикорупціонер, від якого ніколи не було жодного зауваження, — Кісельова про Єрмолаєва

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

В Одесі оновили склад виконкому: до нього увійшли заступники голови МВА
Прокуратура проситиме цілодобовий домашній арешт для Труханова, — медіа
Пам’ятник Пушкіну в Одесі закрили деревʼяними плитами

Театр, кіно, музика й розваги: головні події тижня у Миколаєві

Антикорупціонер, від якого ніколи не було жодного зауваження, — Кісельова про Єрмолаєва

4 години тому

Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 днів: Зеленський підписав закони

Головне сьогодні