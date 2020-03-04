В Венгрии были зарегистрированы первые два случая заражения новым типом коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, предает ZIK.

Он сообщил, что больные пациенты были доставлены в медицинское учреждение.

«У нас есть первый случай коронавируса, фактически это два пациента, которые были доставлены в медицинское учреждение из-за коронавирусной инфекции», — отметил Виктор Орбан.

Ранее сообщалось, что число скончавшихся в Италии вследствие инфицирования коронавирусом COVID-19 достигло 107 человек, общее число подтвержденных случаев заражения достигло 3089.

Напомним, жительницу Николаева, которая недавно вернулась из Китая проверили на коронавирус в референс-лаборатории в Киеве, результаты анализов оказались отрицательными.

Отметим, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.

Ранее, 28 февраля, в Николаевском международном аэропорту прошли учения по отработке алгоритма действий при обнаружении человека с подозрением на коронавирус.

Как сообщалось ранее, вероятнее всего, в Украине обнаружат больше случаев заболевания коронавирусной инфекцией.