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Президент Турции Реджеп Эрдоган в понедельник, 9 марта, планирует обсудить вопрос беженцев с официальными представителями Европейского союза.
Об этом пишет РБК-Украина.
Реджеп Эрдоган должен провести встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем.
По словам президента Турции, никто не реагирует на бесчеловечные действия греческих властей в отношении беженцев. Эрдоган рассчитывает, что во время переговоров с представителями ЕС сторонам удастся достичь эффективных результатов.
Напомним, ранее Эрдоган в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал изменить миграционные правила между Турцией и Европейским союзом. По его словам прежние соглашения не дают нужного результата.
Турция после нескольких дней попыток мигрантов с Ближнего Востока попасть в Европу, приняла решение о закрытии морской границы с Грецией.
Напомним, 3 марта, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вскоре к европейским границам отправятся миллионы мигрантов и беженцев.
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Президент Турции Реджеп Эрдоган в понедельник, 9 марта, планирует обсудить вопрос беженцев с официальными представителями Европейского союза.
Об этом пишет РБК-Украина.
Реджеп Эрдоган должен провести встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем.
По словам президента Турции, никто не реагирует на бесчеловечные действия греческих властей в отношении беженцев. Эрдоган рассчитывает, что во время переговоров с представителями ЕС сторонам удастся достичь эффективных результатов.
Напомним, ранее Эрдоган в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал изменить миграционные правила между Турцией и Европейским союзом. По его словам прежние соглашения не дают нужного результата.
Турция после нескольких дней попыток мигрантов с Ближнего Востока попасть в Европу, приняла решение о закрытии морской границы с Грецией.
Напомним, 3 марта, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вскоре к европейским границам отправятся миллионы мигрантов и беженцев.