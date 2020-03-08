Президент Турции Реджеп Эрдоган в понедельник, 9 марта, планирует обсудить вопрос беженцев с официальными представителями Европейского союза.

Об этом пишет РБК-Украина.

Реджеп Эрдоган должен провести встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

По словам президента Турции, никто не реагирует на бесчеловечные действия греческих властей в отношении беженцев. Эрдоган рассчитывает, что во время переговоров с представителями ЕС сторонам удастся достичь эффективных результатов.

Напомним, ранее Эрдоган в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал изменить миграционные правила между Турцией и Европейским союзом. По его словам прежние соглашения не дают нужного результата.

Турция после нескольких дней попыток мигрантов с Ближнего Востока попасть в Европу, приняла решение о закрытии морской границы с Грецией.

Напомним, 3 марта, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вскоре к европейским границам отправятся миллионы мигрантов и беженцев.