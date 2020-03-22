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Чтобы возместить часть ущерба, нанесенного эпидемией COVID-19, ночные клубы Берлина объединись в онлайн-сеть United We Stream для трансляции вечеринок. На это обратило внимание издание «Слух».
Инициатором объединения стала организация Clubcommission Berlin, в которую входит 200 клубов и организаторов мероприятий, пишет Bird In Flight.
Каждый день с 19:00 до 00:00 на сайте будут транслироваться выступления диджеев. Первыми сыграли сеты резиденты клуба Watergate: Claptone, Jamie, Monika Kruse и Yulia Niko. Среди других участников платформы — клубы Tresor, Kater Blau, Salon Zur Wilden Renate и Sisyphos.
Виртуальный билет в онлайн-клуб обойдется в €10. Полученные деньги Clubcommission Berlin распределит между ночными заведениями после окончания карантина.
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Чтобы возместить часть ущерба, нанесенного эпидемией COVID-19, ночные клубы Берлина объединись в онлайн-сеть United We Stream для трансляции вечеринок. На это обратило внимание издание «Слух».
Инициатором объединения стала организация Clubcommission Berlin, в которую входит 200 клубов и организаторов мероприятий, пишет Bird In Flight.
Каждый день с 19:00 до 00:00 на сайте будут транслироваться выступления диджеев. Первыми сыграли сеты резиденты клуба Watergate: Claptone, Jamie, Monika Kruse и Yulia Niko. Среди других участников платформы — клубы Tresor, Kater Blau, Salon Zur Wilden Renate и Sisyphos.
Виртуальный билет в онлайн-клуб обойдется в €10. Полученные деньги Clubcommission Berlin распределит между ночными заведениями после окончания карантина.