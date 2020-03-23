Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что больницы города, которые строились еще по старым нормам, не могут обеспечить одновременное питание большого количества аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом он сказал во время прямого эфира в Instagram.

— Мало кто думает у будущем, о том, когда все аппараты ИВЛ придут в Украину и их расставят по больницам, все забывают о нескольких вещах. Первая — электроэнергия. Наши больницы, построенные по старым стандартам, не предназначены для того, чтобы на одном этаже поставить, например, 50 ИВЛов. Во-вторых, надо понимать, что если в одной нашей больнице поставить 60 коек и подключить к ним ИВЛ, нужно около 200 баллонов с кислородом. Первое, этот кислород надо сделать, а второе привезти, подать и подключить все это, — отметил Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич также отметил, что в Николаеве есть 59 аппаратов искусственной вентиляции легких. 16 из них были приобретены в прошлом году. Еще два должны доставить в скором времени. По Николаевской области же в целом насчитывается около 200 таких аппаратов.

Напомним, Александр Сенкевич сообщил, что Николаевскую городскую больницу № 3 в Дубках определили как еще одну базу для приема и лечения больных коронавирусом.

Отметим, что в Николаевской областной инфекционной больнице, которая определена как базовая на случай вспышки заболеваний на коронавирус в регионе, есть только 2 аппарата искусственной вентиляции легких среднего класса, а нужно 6 аппаратов высокого класса.

Напомним, в субботу, 21 марта, во время пресс-конференции глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым.

Ранее сообщалось, что Николаевская областная государственная администрация не будет инициировать выделение из бюджета области дополнительных денег для доплат врачам, которые будут задействованы в лечении больных на коронавирус COVID-19 в случае его выявления в регионе.