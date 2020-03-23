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В Италии от коронавирусной инфекции за сутки умерли 602 человека.
Об этом сообщает Metro.
По словам главы службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, в стране снижается число случаев заражения за сутки.
— Число выздоровевших возросло на 408 человек, их стало 7423, - заявил Анджело Боррелли.
Отметим, что число жертв коронавируса в Италии превысило 6 тысяч тысячи.
На настоящий момент коронавирусом инфицированы 63 928 итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 3,8 тысячи случаев.
21 марта в Италии были зафиксированы почти 800 смертей от коронавируса. Это наибольшее количество летальных случаев за сутки с начала вспышки коронавируса в Италии.
Ранее сообщалось, что в мире уже более 300 тысяч заболевших коронавирусом COVID-19, пандемия ускоряется.
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Борьба за живучестьСергей Исаков
В Италии от коронавирусной инфекции за сутки умерли 602 человека.
Об этом сообщает Metro.
По словам главы службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, в стране снижается число случаев заражения за сутки.
— Число выздоровевших возросло на 408 человек, их стало 7423, - заявил Анджело Боррелли.
Отметим, что число жертв коронавируса в Италии превысило 6 тысяч тысячи.
На настоящий момент коронавирусом инфицированы 63 928 итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 3,8 тысячи случаев.
21 марта в Италии были зафиксированы почти 800 смертей от коронавируса. Это наибольшее количество летальных случаев за сутки с начала вспышки коронавируса в Италии.
Ранее сообщалось, что в мире уже более 300 тысяч заболевших коронавирусом COVID-19, пандемия ускоряется.