В Италии от коронавирусной инфекции за сутки умерли 602 человека.

Об этом сообщает Metro.

По словам главы службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, в стране снижается число случаев заражения за сутки.

— Число выздоровевших возросло на 408 человек, их стало 7423, - заявил Анджело Боррелли.

Отметим, что число жертв коронавируса в Италии превысило 6 тысяч тысячи.

На настоящий момент коронавирусом инфицированы 63 928 итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 3,8 тысячи случаев.

21 марта в Италии были зафиксированы почти 800 смертей от коронавируса. Это наибольшее количество летальных случаев за сутки с начала вспышки коронавируса в Италии.

Ранее сообщалось, что в мире уже более 300 тысяч заболевших коронавирусом COVID-19, пандемия ускоряется.