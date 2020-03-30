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В Италии, где от коронавируса умерло больше всего в мире людей, новых случаев заражения и смертей стало меньше.
Об этом сообщают Le Figaro и Reuters.
Джулио Галлера, глава службы здравоохранения региона Ломбардия (эпицентр эпидемии в Италии), рассказал, что хотя высокая смертность от коронавируса и сохраняется, врачи наблюдают уменьшение количества новых случаев инфицирования.
— Во всех отделениях неотложной помощи сократилось количество прибывших пациентов. Где-то это более заметно, где-то менее, - сказал он 28 марта.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте также рассказал в субботу, что в стране зафиксировали наибольшее количество выздоровевших за сутки — 1434.
Напомним, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). При этом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано случаев коронавируса.
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В Италии, где от коронавируса умерло больше всего в мире людей, новых случаев заражения и смертей стало меньше.
Об этом сообщают Le Figaro и Reuters.
Джулио Галлера, глава службы здравоохранения региона Ломбардия (эпицентр эпидемии в Италии), рассказал, что хотя высокая смертность от коронавируса и сохраняется, врачи наблюдают уменьшение количества новых случаев инфицирования.
— Во всех отделениях неотложной помощи сократилось количество прибывших пациентов. Где-то это более заметно, где-то менее, - сказал он 28 марта.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте также рассказал в субботу, что в стране зафиксировали наибольшее количество выздоровевших за сутки — 1434.
Напомним, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). При этом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано случаев коронавируса.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
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|
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|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль