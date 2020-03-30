В Италии, где от коронавируса умерло больше всего в мире людей, новых случаев заражения и смертей стало меньше.

Об этом сообщают Le Figaro и Reuters.

Джулио Галлера, глава службы здравоохранения региона Ломбардия (эпицентр эпидемии в Италии), рассказал, что хотя высокая смертность от коронавируса и сохраняется, врачи наблюдают уменьшение количества новых случаев инфицирования.

— Во всех отделениях неотложной помощи сократилось количество прибывших пациентов. Где-то это более заметно, где-то менее, - сказал он 28 марта.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте также рассказал в субботу, что в стране зафиксировали наибольшее количество выздоровевших за сутки — 1434.

Напомним, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). При этом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано случаев коронавируса.