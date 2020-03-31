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Государственная инспекция энергетического надзора сообщила, что операторам систем распределения электроэнергии запретили отключать электричество у украинцев на время действия карантина.
Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета Министров Украины.
Соответствующие нормы содержались в принятом Верховной Радой законе о противодействии распространению коронавируса. Согласно этому закону, на время действия карантина и в течение 30 дней после его завершения операторам энергосетей запретили отключать своих потребителей за долги.
Кроме этого, на задолженность за электроэнергию запрещено начислять штрафы и пеню.
«Услуги по снабжению электрической энергии должны предоставляться потребителям непрерывно. Перерывы в поставках могут возникать в случае ремонтных и профилактических работ, а также работ по ликвидации аварий», — отметили в правительстве.
Ранее сообалось, что коммунальное предприятие «Николаевводоканал» на период карантина не будет применять штрафные санкции за несвоевременную оплату за потребленные услуги по водоснабжению и водоотведению. Также будет приостановлена работа по отключению от услуг абонентов, имеющих задолженность.
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Государственная инспекция энергетического надзора сообщила, что операторам систем распределения электроэнергии запретили отключать электричество у украинцев на время действия карантина.
Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета Министров Украины.
Соответствующие нормы содержались в принятом Верховной Радой законе о противодействии распространению коронавируса. Согласно этому закону, на время действия карантина и в течение 30 дней после его завершения операторам энергосетей запретили отключать своих потребителей за долги.
Кроме этого, на задолженность за электроэнергию запрещено начислять штрафы и пеню.
«Услуги по снабжению электрической энергии должны предоставляться потребителям непрерывно. Перерывы в поставках могут возникать в случае ремонтных и профилактических работ, а также работ по ликвидации аварий», — отметили в правительстве.
Ранее сообалось, что коммунальное предприятие «Николаевводоканал» на период карантина не будет применять штрафные санкции за несвоевременную оплату за потребленные услуги по водоснабжению и водоотведению. Также будет приостановлена работа по отключению от услуг абонентов, имеющих задолженность.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
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Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа