Государственная инспекция энергетического надзора сообщила, что операторам систем распределения электроэнергии запретили отключать электричество у украинцев на время действия карантина.

Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

Соответствующие нормы содержались в принятом Верховной Радой законе о противодействии распространению коронавируса. Согласно этому закону, на время действия карантина и в течение 30 дней после его завершения операторам энергосетей запретили отключать своих потребителей за долги.

Кроме этого, на задолженность за электроэнергию запрещено начислять штрафы и пеню.

«Услуги по снабжению электрической энергии должны предоставляться потребителям непрерывно. Перерывы в поставках могут возникать в случае ремонтных и профилактических работ, а также работ по ликвидации аварий», — отметили в правительстве.

Ранее сообалось, что коммунальное предприятие «Николаевводоканал» на период карантина не будет применять штрафные санкции за несвоевременную оплату за потребленные услуги по водоснабжению и водоотведению. Также будет приостановлена работа по отключению от услуг абонентов, имеющих задолженность.