Сегодня ночью, с 5 на 6 мая, украинцы смогут увидеть самый яркий звездопад в году — майский метеорный дождь Эта-Аквариды.

Об этом пишет Страна.ua.

По счету это второй весенний звездопад. Лучшие часы для наблюдения — перед рассветом, с 2 до 4 часов ночи. Также в этом месяце астрономы ожидают, что комета ATLAS максимально приблизится к Земле.

Пик звездопада выпадает на ночь 6 мая, но полная луна может помешать разглядеть даже самые крупные объекты этого уникального природного явления. Люди с трудом смогут увидеть полсотни падающих звезд в час.

На сайте Московского планетария отмечается, что максимальная активность майских Акварид наступит 5 мая в 21:30 по киевскому времени. Наблюдать за падающими звездами можно будет, начиная с ночи, а лучше всего с 02:00 до 04:00 перед тем, как начнет светать, в тихом и открытом месте за городом.

Майские Аквариды порождаются знаменитой кометой Галлея и названы так из-за того, что его видимый источник находится в созвездии Водолея (Aquarius) близ яркой звезды Эта. Скорость отдельного метеора может быть около 66 км/с. В ночь на 9 мая можно будет наблюдать до 40 метеоров в час, согласно прогнозу Международной метеорной организации.

Также отмечается, что 19 мая исполняется 110 лет с того момента, как наша планета прошла сквозь хвост кометы. Впервые метеорный поток Аквариды был открыт в 1780 году. Такой силы звездопад жители смогут наблюдать также в октябре, когда будут так называемые Ориониды. Аквариды продлятся до 28 мая.

При этом сообщается, что большинство метеорных потоков состоит из кометной пыли, которая наблюдается вдоль кометных орбит, реже - ее оставляют астероиды. И вот когда Земля пересекает эти орбиты, вся кометная или астероидная пыль попадает в атмосферу нашей планеты и сгорает.

В начале 20 века метеорный поток Эта-Аквариды был плохо изучен. В первую очередь потому, что его наблюдали в основном в северном полушарии.

Согласно одной из примет, если загадать желание на падающую звезду, оно непременно исполнится. Лучше всего загадывать желание, прислушавшись к внутреннему «Я» и тщательно обдумав загаданное, обрисовав конечную цель в мельчайших подробностях. Можно записать желание на листок или выучить его наизусть и несколько раз повторить, увидев падающую звезду. Некоторые специалисты советуют закрыть глаза, воспроизводя падение увиденной звезды и проговорить желание про себя. Важно не проговорить сокровенные мысли вслух, чтобы никто не знал о задуманном.

Считается, что Аквариды влияют на творческие аспекты жизни, помогают тем, у кого наблюдается период кризиса, обостряют внимание и развивают интуицию.

Напомним, что частные компании SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса и Dynetics стали победителями тендера и разработают системы для высадки человека на поверхность Луны в рамках программы Artemis.