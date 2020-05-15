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Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге призвал Европу готовиться к новой волне коронавируса.
Об этом сообщает The Independent.
В интервью британскому изданию Ханс Клюге заявил, что странам Европы необходимо готовиться к новой волне коронавируса и проявлять осторожность при отмене ограничительных мер.
— Я очень обеспокоен по поводу двойной волны: осенью у нас может быть вторая волна заболевания COVID-19 и еще одна — сезонного гриппа и кори, — подчеркнул Ханс Клюге.
Напомним, ранее руководитель программы по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения ВОЗ Майк Райан высказал предположение, что коронавирус может стать еще одним эндемичным вирусом и навсегда останется среди людей. Однако мир может контролировать распространение коронавируса с помощью вакцины.
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Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге призвал Европу готовиться к новой волне коронавируса.
Об этом сообщает The Independent.
В интервью британскому изданию Ханс Клюге заявил, что странам Европы необходимо готовиться к новой волне коронавируса и проявлять осторожность при отмене ограничительных мер.
— Я очень обеспокоен по поводу двойной волны: осенью у нас может быть вторая волна заболевания COVID-19 и еще одна — сезонного гриппа и кори, — подчеркнул Ханс Клюге.
Напомним, ранее руководитель программы по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения ВОЗ Майк Райан высказал предположение, что коронавирус может стать еще одним эндемичным вирусом и навсегда останется среди людей. Однако мир может контролировать распространение коронавируса с помощью вакцины.