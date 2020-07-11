Сегодня, 11 июля, на территории 79-й Николаевской отдельной десантно-штурмовой бригады состоялся митинг-реквием памяти военнослужащих, погибших 11 июля 2014 в Луганской области, вблизи поселка Зеленополье.

Об этом пишут НикВести.

Фото: Наталя Приходько

Утром на плацу части состоялся митинг-реквием. Кроме военнослужащих, отдать дань памяти пришли родные, друзья, волонтеры и рядовые горожане. Присутствующие почтили память минутой молчания, а после возложили цветы к Мемориальному знаку.

В 2014 году в 04:30 утра российская реактивная артиллерия нанесла мощный удар по позициям украинских войск. Из реактивных систем залпового огня «Град» расстреляли базовый лагерь, задача которого было блокировать границу. Там дислоцировались подразделения 24-й бригады и Государственной пограничной службы. Рано утром на помощь прибыл и первый батальон 79-й аэромобильной бригады. Тогда Украина потеряла 36 своих защитников.

Напомним, что 22 июня, в Николаеве горожане приняли участие в возложении цветов к Вечному огню возле мемориала Героям-ольшанцам.