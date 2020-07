Три поколения одной из самых известных династий Болливуда получили положительный результат на Covid-19, сообщили представители индийского штата Махараштра.

Популярная актриса и бывшая Мисс Мира Айшвария Рай Баччан и ее восьмилетняя дочь Аарадхья заразились коронавирусом. Кроме того, ее муж Абхишек Баччан и тесть Амитабх Баччан, оба актеры, были доставлены в больницу в субботу с вирусом, сообщает BBC.

Абхишек Баччан написал в Twitter, что они будут оставаться в больнице, «пока доктора не решат иначе».

Aishwarya and Aaradhya have also tested COVID-19 positive. They will be self quarantining at home. The BMC has been updated of their situation and are doing the needful.The rest of the family including my Mother have tested negative. Thank you all for your wishes and prayers