Сегодня, 29 сентября в Харькове на Мемориале Славы состоялась церемония чествования памяти курсанта Виталия Вильхового, который умер от тяжелых травм в больнице после авиакатастрофы самолета Ан-26.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер на своей странице в Facebook.

— Провели в последний путь погибшего в авиакатастрофе под Чугуевом курсанта - Виталия Вильхового. Будущий навеки пилот. Вечная и светлая память, - написал Алексей Кучер.

Курсант Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба Виталий Вильховой был одним из двух парней, которые не погибли на месте падения самолета вечером 25 сентября. Однако Виталий получил до 90% ожогов тела. Врачи боролись за его жизнь, но 26 сентября курсант скончался в реанимации.

Как известно, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле поселка Чугуево упал самолёт.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.

Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек. Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело, сейчас продолжаются поиски еще двух человек.

Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области. Следователи начали досудебное расследование.

В субботу, 26 сентября, в Харьковской области объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом. Ранее Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнародовал список погибших в результате крушения военного самолета АН-26 в Чугуеве. Как известно, среди погибших 20 курсантов и 7 офицеров.

В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое военных из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.

20-летний курсант Вячеслав Золочевский, который единственный выжил в катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом, рассказал, что выжил благодаря пребыванию в определенной «капсуле» фюзеляжа.

На данный момент Государственное бюро расследований допросило больше 40 свидетелей по этому делу.