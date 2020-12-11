В Славянске вынесли приговор участнику организации «референдума» о создании так называемой «Донецкой народной республики». Его приговорили к пяти годам лишения свободы после апелляции прокуратуры.
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
В сентябре 2020 года Славянский горрайонный суд признал мужчину, который был заместителем главы «участковой избирательной комиссии № 5» во время «референдума» в мае 2014 года, виновным в преступлении по ч.2 статьи 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и приговорил его к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на два года.
После этого Донецкая областная прокуратура подала апелляцию и суд ее частично удовлетворил, приговорив участника организации референдума к пяти годам тюрьмы без испытательного срока и прочих дополнительных условий.
Ранее стало известно, что оккупационные силы в так называемой «ДНР» ввели смертную казнь за совершение преступлений. Известно уже о двух случаях, где так называемый «суд» вынес смертный приговор.
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В Славянске вынесли приговор участнику организации «референдума» о создании так называемой «Донецкой народной республики». Его приговорили к пяти годам лишения свободы после апелляции прокуратуры.
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
В сентябре 2020 года Славянский горрайонный суд признал мужчину, который был заместителем главы «участковой избирательной комиссии № 5» во время «референдума» в мае 2014 года, виновным в преступлении по ч.2 статьи 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и приговорил его к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на два года.
После этого Донецкая областная прокуратура подала апелляцию и суд ее частично удовлетворил, приговорив участника организации референдума к пяти годам тюрьмы без испытательного срока и прочих дополнительных условий.
Ранее стало известно, что оккупационные силы в так называемой «ДНР» ввели смертную казнь за совершение преступлений. Известно уже о двух случаях, где так называемый «суд» вынес смертный приговор.