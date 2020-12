Дом моды Saint Laurent создал виртуальную сцену для показа весенне-летней коллекции в пустыне. Шоу транслировалось онлайн 15 декабря.

Об этом пишет Корреспондент.

— I wish you were here, — такой фразой встречал виртуальных гостей показа креативный директор бренда Энтони Ваккарелло.