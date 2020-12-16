Дом моды Saint Laurent создал виртуальную сцену для показа весенне-летней коллекции в пустыне. Шоу транслировалось онлайн 15 декабря.

Об этом пишет Корреспондент.

— I wish you were here, — такой фразой встречал виртуальных гостей показа креативный директор бренда Энтони Ваккарелло.

Все десять минут шоу модели дефилировали по узкой тропинке песчаных дюн.

— Проанализировав все, что происходит сейчас в мире, я понял, что хочу чего-то более мягкого и теплого, — заявил дизайнер в интервью для американского Vogue.

В сентябре Saint Laurent также представил мужскую коллекцию весна-лето 2021 года в коротком фильме. Модели демонстрировали наряды на крышах Парижа, Пекина и Нью-Йорка.