Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2021 году вакцин от коронавируса хватит всем, кто захочет сделать прививку.

Об этом он сказал в эфире программы Свобода слова на ICTV.

— Вакцин хватит всем желающим в течение этого года. У нас сегодня контрактов уже больше, чем более 30 миллионов вакцин - фактически на подписании и подписано. Поэтому все очереди вакцинации в Украине в соответствии с национальным четким планом, будут соблюдены. Вся инфраструктура подготовлена, - отметил Денис Шмыгаль.

Он сообщил, что уже разработан план создания 500 мобильных бригад и 4 тысяч пунктов вакцинации.

В феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19.

Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 миллионов доз, которых хватит на вакцинацию 4 миллионов человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Украина находится на стадии подписания или уже имеет подписанными контракты на более чем 30 млн доз вакцин от COVID-19.