За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2332 человек, зафиксировано 62 летальных случая, 2478 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро понедельника, 15 февраля.

Суточный показатель заболеваемости один из самых низких с начала сентября и занимает третье место.

Количество выздоровевших и заболевших за сутки практически на одном уровне.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 273 475 человек, из них 1 116 779 выздоровели, летальных исходов — 24 392.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев — 211 случаев;

Винницкая область — 142 случая;

Волынская область — 45 случаев;

Днепропетровская область — 106 случаев;

Донецкая область — 28 случаев;

Житомирская область — 150 случаев;

Закарпатская область — 113 случаев;

Запорожская область — 46 случаев;

Ивано-Франковская область — 457 случаев;

Киевская область — 171 случай;

Кировоградская область — 3 случая;

Луганская область — 9 случаев;

Львовская область — 123 случая;

Николаевская область — 77 случаев;

Одесская область — 75 случаев;

Полтавская область — 21 случай;

Ровенская область — 15 случаев;

Сумская область — 47 случаев;

Тернопольская область — 79 случаев;

Харьковская область — 59 случаев;

Херсонская область — 31 случай;

Хмельницкая область — 10 случаев;

Черкасская область — 66 случаев;

Черновицкая область — 225 случаев;

Черниговская область — 23 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В частности, заболели 160 детей и 47 медработников. Также за прошлые сутки:

госпитализировано - 1145 человек;

выписано из больниц - 673 человека;

летальных случаев - 62;

выздоровели - 2478 человек;

проведено тестирований за сутки - 13 тысяч 740 (методом ПЦР - 11 тысяч 73, методом ИФА - 2 тысячи 667).

Ранее сообщалось, что бессимптомные случаи коронавируса трудно обнаружить и подсчитать, поскольку большинство людей, которые не испытывают недуг, обычно не обращаются к врачу и не тестируются на коронавирус. Новое исследование предполагает, что эти случаи составляют большинство от всех заражений, в то время как симптомы имеют лишь 18% инфицированных.

Напомним, что группа ученых из британского Ноттингемского университета заявила о начале разработки «универсальной» вакцины от коронавируса, которая будет способна формировать иммунитет даже против его мутаций — в том числе и еще не возникших.