За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2332 человек, зафиксировано 62 летальных случая, 2478 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро понедельника, 15 февраля.
Суточный показатель заболеваемости один из самых низких с начала сентября и занимает третье место.
Количество выздоровевших и заболевших за сутки практически на одном уровне.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 273 475 человек, из них 1 116 779 выздоровели, летальных исходов — 24 392.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В частности, заболели 160 детей и 47 медработников. Также за прошлые сутки:
Ранее сообщалось, что бессимптомные случаи коронавируса трудно обнаружить и подсчитать, поскольку большинство людей, которые не испытывают недуг, обычно не обращаются к врачу и не тестируются на коронавирус. Новое исследование предполагает, что эти случаи составляют большинство от всех заражений, в то время как симптомы имеют лишь 18% инфицированных.
Напомним, что группа ученых из британского Ноттингемского университета заявила о начале разработки «универсальной» вакцины от коронавируса, которая будет способна формировать иммунитет даже против его мутаций — в том числе и еще не возникших.
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За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2332 человек, зафиксировано 62 летальных случая, 2478 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро понедельника, 15 февраля.
Суточный показатель заболеваемости один из самых низких с начала сентября и занимает третье место.
Количество выздоровевших и заболевших за сутки практически на одном уровне.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 273 475 человек, из них 1 116 779 выздоровели, летальных исходов — 24 392.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В частности, заболели 160 детей и 47 медработников. Также за прошлые сутки:
Ранее сообщалось, что бессимптомные случаи коронавируса трудно обнаружить и подсчитать, поскольку большинство людей, которые не испытывают недуг, обычно не обращаются к врачу и не тестируются на коронавирус. Новое исследование предполагает, что эти случаи составляют большинство от всех заражений, в то время как симптомы имеют лишь 18% инфицированных.
Напомним, что группа ученых из британского Ноттингемского университета заявила о начале разработки «универсальной» вакцины от коронавируса, которая будет способна формировать иммунитет даже против его мутаций — в том числе и еще не возникших.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий