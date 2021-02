После почти десятилетней подготовительной работы ученые Австралийской антарктической экспедиции готовы начать бурение скважины глубиной почти 3000 метров. Извлеченные из нее ледяные керны дадут надежные данные о древнем климате Земли, за период на полмиллиона лет, или даже более, старше, чем имеющиеся в настоящее время.

Об этом пишет «Вокруг света».

Подходящее место для бурения, известное как Little Dome C, находится примерно в 1100 км от австралийской исследовательской базы Кейси. Средняя дневная температура в этой местности составляет −51 ° C. Но именно в этом районе имеется старый лед, позволяющий получить непрерывные данные о земном климате за последние 1,5 миллиона лет.

Теперь исследователям предстоит забросить на площадку, расположенную на высоте около 3000 метров над уровнем моря, около 300 тонн оборудования. Первые пробные бурения намечены на конец 2021 года, хотя руководители проекта уже говорят о возможных задержках в связи с трудностями доставки и сложными погодными условиями. Само бурение, с учетом того, что для извлечения одной трехметровой секции керна требуется два часа, займет несколько лет.

Ледяные керны являются ключевым инструментом для мировых климатологов, позволяя понять, что происходило с климатом Земли в прошлом и что может произойти в будущем, в связи с тем, что уровни парниковых газов от сжигания ископаемого топлива продолжают расти. Древний лед континента содержит пузырьки воздуха, захваченные и запечатанные на протяжении сотен тысяч и миллионов лет, которые работают как крошечные капсулы времени, содержащие образцы атмосферы древней Земли.

