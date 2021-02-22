В Великобритании зафиксировали замедление темпов распространения коронавируса после начала кампании по вакцинации препаратом Pfizer. Количество случаев инфицирования уменьшилось почти в 70%.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно предварительным данным, в Соединенном Королевстве количество случаев инфицирования среди медицинских работников, получивших первую дозу вакцины Pfizer, снизилось примерно на 70%.

Служба общественного здравоохранения Англии (PHE) выяснила, что препарат компании Pfizer после введения первой дозы обеспечивает высокий уровень защиты от заражения и симптоматических заболеваний.

— В целом, мы наблюдаем действительно существенное влияние на снижение случаев инфицирования, как бессимптомных, так и симптоматических, — сообщила директор по стратегическому реагированию PHE Сьюзан Хопкинс.

Руководитель отдела иммунизации PHE Мэри Рамзи назвала данные «убедительным доказательством того, что вакцина Pfizer предотвращает заражение людей, а также защищает больных от госпитализации и смерти».

Выводы PHE основываются на результатах двух отдельных исследований: первое проведено среди медицинских работников, а второе - среди пожилых людей в возрасте 80 лет и старше.

Согласно выводам Службы общественного здоровья, эффективность первой дозы вакцины Pfizer от симптоматического заболевания COVID-19 составляет 57%, вторая доза повышает защиту до более чем 85%.

— Показатели госпитализации и смертности падают во всех возрастных группах, но в самых старших возрастных группах наблюдается самый быстрый спад после пика в середине января, — говорится в заявлении Службы.

При этом в PHE отметили, что препарат также обеспечивает защиту от «британского штамма» коронавируса.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения отмечает необходимость повсеместной вакцинации от коронавируса. Если это не будет сделано во всем мире, победить вирус в глобальном масштабе не выйдет.