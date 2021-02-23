Одна из наиболее распространенных вакцин от COVID-19 оказалась более эффективной, если вторую из двух предусмотренных доз получить чуть позже, чем было рекомендовано ранее.

Как пишет Nature речь идет о препарате, разработанном Оксфордским университетом совместно с компанией AstraZeneca.

Издание напоминает, что правительство Великобритании решило делать большие перерывы между уколами, чтобы больше людей в стране могли получить хотя бы одну прививку от коронавируса. Данные нового исследования свидетельствуют, что это решение более чем оправдано.

Ученый университета Эндрю Поллард вместе с коллегами проанализировал клинические данные более чем 17 тысяч человек, половина из которых получила вакцину от COVID-19, а другая половина — плацебо. Оксфордская команда обнаружила, что при условии, если перерыв между дозами длится дольше, чем 6 недель, появляется лучшая защита от COVID-19.

В частности, эффективность вакцины составляла 55%, если второй укол сделать менее чем спустя 6 недель после первого. Но показатель возрастает до 81%, если пациент получает вторую дозу более чем через 12 недель после первого. Команда ученых также обнаружила, что одна доза вакцины AstraZeneca демонстрирует эффективность на уровне 76% в течение первых 90 дней после вакцинации.

Напомним, в Великобритании зафиксировали замедление темпов распространения коронавируса после начала кампании по вакцинации препаратом Pfizer. Количество случаев инфицирования уменьшилось почти в 70%.