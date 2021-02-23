Президент Швейцарии Ги Пармелин считает, что вскоре сертификат о прививке от коронавируса станет обязательным условием для путешествий.

Об этом сообщает The Local.

— В дальнейшем каждому желающему путешествовать необходимо будет делать прививки, — заявил Ги Пармелин.

Он также считает «целесообразным и понятным», чтобы организаторы массовых мероприятий, таких как футбольные матчи или концерты, ввели такое же требование для посетителей.

В то же время в Швейцарии продолжаются дискуссии относительно того, следует ли предоставлять вакцинированным от коронавируса лицам определенные привилегии.

Сейчас их предоставляет только один швейцарский кантон — Граубюнден — людям, которые получили обе дозы вакцины. Например, им могут разрешить не придерживаться карантинных требований.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения отмечает необходимость повсеместной вакцинации от коронавируса. Если это не будет сделано во всем мире, победить вирус в глобальном масштабе не выйдет.