Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден, а также вице-президентом Камалой Харрис почтили память более 500 тысяч жертв коронавируса в стране.
Трансляцию вели на странице Байдена в Twitter, пишет Новое время.
Президент США выступил с обращением к своим согражданам, выразив соболезнование семьям погибших.
— Тем, кто потерял близких: я знаю, что никакие слова не могут заглушить боль, но я надеюсь, что вы найдете утешение, узнав, что нация скорбит вместе с вами, — сказал Джо Байден.
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Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден, а также вице-президентом Камалой Харрис почтили память более 500 тысяч жертв коронавируса в стране.
Трансляцию вели на странице Байдена в Twitter, пишет Новое время.
Президент США выступил с обращением к своим согражданам, выразив соболезнование семьям погибших.
— Тем, кто потерял близких: я знаю, что никакие слова не могут заглушить боль, но я надеюсь, что вы найдете утешение, узнав, что нация скорбит вместе с вами, — сказал Джо Байден.
Ранее Энтони Фаучи, который сейчас является главным советником Джо Байдена по медицинским вопросам, назвал эти цифры ужасающими.