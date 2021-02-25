Ещё один свидетель в суде рассказала о том, что видела в день нападения на тренера Сергея Корчинского в Николаеве.

Свои показания она дала на заседании в Ленинском районном суде Николаева в четверг, 26 февраля, передает корреспондент НикВести.

В частности, девушка рассказала, что в день случившегося она возвращалась с работы домой. По её словам, свернув за угол дома, свидетель увидела, как потерпевшего за плечи держит обвиняемый Карен Саркисян, после чего тот потерял сознание, упал на землю и начал громко хрипеть.

— Я увидела как молодой человек за плечи, буквально несколько секунд, удерживал мужчину, который начал выпадать из его рук. Он просто упал головой назад. После чего этот молодой человек, который придерживал мужчину, стал перед ним на колени и, увидев, что человек упал и не подавал никаких признаков жизни, а вернее он хрипел и был без сознания, начал трясти и кричать: «Чувак, ты что гонишь? Вставай! Ты что? Что случилось». Мужчина хрипел, он отключился, - сказала свидетель.

После этого, рассказывает девушка, она позвонила своей знакомой-медику, которая посоветовала не трогать пострадавшего и вызвать скорую.

— Она сказала, чтоб он его не трусил и положил хотя бы на бок, и вызвать скорую. Я вызвала скорую. Пока она ехала прибежали дети со спорткомплекса «Зоря». Им дали деньги, они побежали купили воды и начали мужчину на полу отливать, но он не реагировал на это все. Я вызвала скорую. Потом мужчина, который прибежал с мальчиком, — они отливали, пытались как-то привести его в чувства, - добавила девушка.

Также свидетель указала, что после приезда первой скорой помощи нападавший скрылся с места происшествия с еще одним мужчиной и мальчиком на белом автомобиле.

— Когда уже собралась толпа людей и приехала первая скорая — они вызвали бригаду реанимации — и пока эта суета был между спорами, мужчина с мальчиком забрал этого мужчину, который тряс потерпевшего, они пересекли улицу Васляева, под спорткомплексом «Зоря» стояла белая машина, они сели и уехали, - рассказала свидетель.

Стоит отметить, что девушка давала показания по видеосвязи, в которой была отключена трансляция изображения, для обеспечения ее анонимности.

Напомним, вечером 13 апреля 2018 года в ходе конфликта с неизвестным получил черепно-мозговую травму николаевский тренер по боксу Сергей Корчинский, в результате чего впал в кому.

Спустя два года, 26 марта 2020 года, обвиняемый Карен Саркисян сам прибыл в Ингульский отдел полиции, после чего его арестовали. Предварительно установлено, что нападающий все это время находился на территории Крыма и Российской Федерации.

Позже стало известно, что Ленинский районный суд Николаева изменил меру пресечения обвиняемому в нападении на Сергея Корчинского с домашнего ареста на личное обязательство.

При этом, воспитанник Корчинского — Сергей Деревянченко в апреле 2020 года рассказал, что его тренер находится в Киеве, где проходит реабилитацию.

В августе 2020 года Ленинский районный суд Николаева приступил к рассмотрению дела о нападении на Сергея Корчинского, а спустя месяц, в суде состоялось слушание свидетелей.

Кроме того, в октябре 2020 года не состоялось судебное заседание по делу о нападении на тренера, поскольку на него не явились свидетели.

Спустя месяц, в ноябре прошлого года, в Ленинском районном суде Николаева состоялось слушание еще одного свидетеля по делу о нападении на Сергея Корчинского. После чего суд продлил меру пресечения обвиняемому в нападении на заслуженного тренера

В декабре 2020 года в суде заслушали воспитанника Сергея Корчинского Алексея Григоровича в качестве свидетеля. После чего суд снова продлил меру пресечения в виде личного обязательства обвиняемому Карену Саркисяну.

В январе этого года суд Николаева заслушал ещё двоих человек, ставших свидетелями нападения на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского, а в начале февраля в суде заслушали свидетеля по видеоконференции.

Спустя месяц два свидетеля в деле о нападении на тренера Сергея Корчинского не явились в суд для дачи показаний, поскольку «боятся за свою жизнь». Также Ленинский районный суд Николаева продлил обвиняемому Карену Саркисяну меру пресечения в виде личного обязательства сроком на 60 суток.

Кроме этого Карен Саркисян попросил СМИ не привязывать его ни к каким ОПГ и не «мусолить» его личность, а что касается дела о нападении на Сергея Корчинского, то, по мнению Карена Саркисяна, все, кому действительно интересны обстоятельства произошедшего, могут прийти на заседания суда.