Из-за пандемии коронавируса Чернобыльскую зону в 2020 году посетило втрое меньше туристов по сравнению с 2019 годом.

Об этом сказал замглавы Госагентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Максим Шевчук, сообщает Укринформ.

— Поток туристов упал почти на 70%, но это общемировая тенденция, вызванная пандемией, — сказал Максим Шевчук.

По его словам, количество туристов, посетивших зону отчуждения, снизилось с 123 403 человек в 2019 году до 36 470 человек в 2020 году. При этом, увеличилась доля украинских посетителей.

— В 2020 году половина посетителей были украинцами, что превысило показатели 2019 года, — отметил Максим Шевчук.

Напомним, за первый квартал 2019 года зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции с познавательной целью посетили 11 067 человек.