Ленинский районный суд Николаева приступил к изучению письменных доказательств в деле о нападении на тренера Сергея Корчинского.

Об этом стало известно в ходе судебного заседания сегодня, 10 марта, передаёт корреспондент НикВести.

В частности, прокурор предоставил судье Вячеславу Кокорев письменные показания свидетелей; справки, которые свидетельствую, что обвиняемый Карен Саркисян не находился на учёте у психиатра и нарколога; характеристики обвиняемого из мест работы и жительства; результаты экспертизы о том, что найденная кровь на асфальте на месте случившегося, совпадает с кровью потерпевшего, а также порядка 50 других письменных доказательств.

Кроме этого, суду также предоставили видеозапись следственного эксперимента, которую будут смотреть на одном из заседаний.

В результате, судья Вячеслав Кокорев объявил перерыв в заседании до 6 апреля 2020 года.

Напомним, вечером 13 апреля 2018 года в ходе конфликта с неизвестным получил черепно-мозговую травму николаевский тренер по боксу Сергей Корчинский, в результате чего впал в кому.

Спустя два года, 26 марта 2020 года, обвиняемый Карен Саркисян сам прибыл в Ингульский отдел полиции, после чего его арестовали. Предварительно установлено, что нападающий все это время находился на территории Крыма и Российской Федерации.

Позже стало известно, что Ленинский районный суд Николаева изменил меру пресечения обвиняемому в нападении на Сергея Корчинского с домашнего ареста на личное обязательство.

При этом, воспитанник Корчинского — Сергей Деревянченко в апреле 2020 года рассказал, что его тренер находится в Киеве, где проходит реабилитацию.

В августе 2020 года Ленинский районный суд Николаева приступил к рассмотрению дела о нападении на Сергея Корчинского, а спустя месяц, в суде состоялось слушание свидетелей.

Кроме того, в октябре 2020 года не состоялось судебное заседание по делу о нападении на тренера, поскольку на него не явились свидетели.

Спустя месяц, в ноябре прошлого года, в Ленинском районном суде Николаева состоялось слушание еще одного свидетеля по делу о нападении на Сергея Корчинского. После чего суд продлил меру пресечения обвиняемому в нападении на заслуженного тренера

В декабре 2020 года в суде заслушали воспитанника Сергея Корчинского Алексея Григоровича в качестве свидетеля. После чего суд снова продлил меру пресечения в виде личного обязательства обвиняемому Карену Саркисяну.

В январе этого года суд Николаева заслушал ещё двоих человек, ставших свидетелями нападения на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского, а в начале февраля в суде заслушали свидетеля по видеоконференции.

Спустя месяц два свидетеля в деле о нападении на тренера Сергея Корчинского не явились в суд для дачи показаний, поскольку «боятся за свою жизнь». Также Ленинский районный суд Николаева продлил обвиняемому Карену Саркисяну меру пресечения в виде личного обязательства сроком на 60 суток.

Кроме этого Карен Саркисян попросил СМИ не привязывать его ни к каким ОПГ и не «мусолить» его личность, а что касается дела о нападении на Сергея Корчинского, то, по мнению Карена Саркисяна, все, кому действительно интересны обстоятельства произошедшего, могут прийти на заседания суда.