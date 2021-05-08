Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета объявил торги на услуги по установке в микрорайоне Северный светофоров за 1,6 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Аукцион запланирован на 25 мая, ориентировочная стоимость закупки — 1 миллион 636 тысяч 350 гривен.

Согласно тендерной документации, победитель должен будет до 20 августа установить 8 транспортных и 6 пешеходных светофоров, контроллер, щиток и два устройства, подающих звуковые сигналы. В закупку также входят сопутствующие работы по установке опор, сносу деревьев и т.п.

Ранее сообщалось, что администрация Заводского района объявила тендер на уборку старых декоративных изделий из автомобильных шин.

Напомним, департамент ЖКХ Николаевского городского совета объявил тендер на уход за Соборной площадью, сквером имени 68-и десантников и площадью перед зданием облгосадминистрации.