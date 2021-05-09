За минувшие сутки Украина заняла 11 место в мире и четвертое в Европе по количеству новых случаев коронавируса. Также по уровню смертности за сутки от коронавируса в Европе – второе место.

Об этом сообщает Worldometers.

Всего за сутки в мире диагностировали более 781 тысячи новых случаев заболевания коронавируса. Так, в Индии зафиксировали более 409 тысяч новых заражений, в Бразилии – более 63 тысяч, в США – более 35 тысяч.

Кроме того, более 20 тысяч больных зарегистрировали во Франции. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Аргентина.

Умерли за сутки 13 тысяч человек, в которых подтвердили коронавирус.

Напомним, в Канаде министерство здравоохранения одобрило использование вакцины Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 12 лет.