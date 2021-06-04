Американская компания SpaceX сегодня вывела в открытый космос грузовой корабль Dragon. Сейчас корабль направляется к Международной космической станции.

Об этом сообщает Space News.

Космический корабль Dragon доставит новый набор солнечных панелей для Международной космической станции.

Dragon separation confirmed; autonomous docking to the @space_station Saturday at ~5:13 a.m. EDT pic.twitter.com/c5mF9P5fCl — SpaceX (@SpaceX) June 3, 2021

Как отмечается, космический корабль Dragon через 12 минут после запуска отсоединился от второй ступени ракетоносителя Falcon 9.

Стыковка корабля с МКС должна состояться в субботу, 5 июня.