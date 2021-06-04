Американская компания SpaceX сегодня вывела в открытый космос грузовой корабль Dragon. Сейчас корабль направляется к Международной космической станции.
Об этом сообщает Space News.
Liftoff! pic.twitter.com/hFhQBHhalx— SpaceX (@SpaceX) June 3, 2021
Космический корабль Dragon доставит новый набор солнечных панелей для Международной космической станции.
Dragon separation confirmed; autonomous docking to the @space_station Saturday at ~5:13 a.m. EDT pic.twitter.com/c5mF9P5fCl— SpaceX (@SpaceX) June 3, 2021
Как отмечается, космический корабль Dragon через 12 минут после запуска отсоединился от второй ступени ракетоносителя Falcon 9.
Стыковка корабля с МКС должна состояться в субботу, 5 июня.
|
Вчора – по 5. Сьогодні – по 7. Але різниці – ніякої…Станислав Мартиросов
|
Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
Американская компания SpaceX сегодня вывела в открытый космос грузовой корабль Dragon. Сейчас корабль направляется к Международной космической станции.
Об этом сообщает Space News.
Liftoff! pic.twitter.com/hFhQBHhalx— SpaceX (@SpaceX) June 3, 2021
Космический корабль Dragon доставит новый набор солнечных панелей для Международной космической станции.
Dragon separation confirmed; autonomous docking to the @space_station Saturday at ~5:13 a.m. EDT pic.twitter.com/c5mF9P5fCl— SpaceX (@SpaceX) June 3, 2021
Как отмечается, космический корабль Dragon через 12 минут после запуска отсоединился от второй ступени ракетоносителя Falcon 9.
Стыковка корабля с МКС должна состояться в субботу, 5 июня.