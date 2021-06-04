Половина взрослого населения Великобритании уже получила две дозы прививки против COVID-19.

Об этом сообщил британский министр по вопросам вакцинации Надхим Захави, передает Укринформ.

«Еще одна важная веха пройдена сегодня. 50% всех взрослых в Великобритании получили защиту двумя дозами. Спасибо гениальной команде. Мы продолжаем», — сообщил чиновник.

Правительство Британии также рассматривает возможность сделать прививку от коронавируса обязательной для медицинских работников.

В мире по состоянию на утро 4 июня зафиксировано более 172,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, из них — более 3,7 миллиона летальных, выздоровели более 155 миллионов человек.

Напомним, Европа приступает к вакцинации несовершеннолетних. Разрешение на использование вакцины Pfizer/BioNTech с 12 лет было выдано Европейским агентством лекарственных средств в конце мая.