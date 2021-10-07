Коммунальное предприятие «Николаевводоканал» надеется уже в первом квартале следующего года получить 20 миллионов евро кредита от Европейского инвестиционного банка и приступить к модернизации системы очистки воды в городе.

Об этом рассказал генеральный директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Он сообщил, что предприятие планирует привлечь для реконструкции и модернизации очистных сооружений водопровода 25 миллионов евро, из них выделение 20 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка уже согласовано. Еще 5 миллионов евро кредита от Мирового банка на стадии рассмотрения.

– По Мировому банку начаты переговоры, он принял на рассмотрение наши проекты. По моим оценкам, вероятность 95% - 99% того, что кредит мы получим. По Европейскому инвестиционному банку мы на стадии выделения денег. У нас есть договор. Николаевский городской совет поддержал предоставление этого кредита. Мы сейчас ждем выделение средств. Деньги в государственном бюджете уже запланировали под этот кредит. Я надеюсь, что в первом квартале следующего года мы должны эти средства получить и приступить к работам. У нас уже подписан контракт с подрядчиком, – рассказал Борис Дуденко.

По его словам, КП запланировало изменить систему очистки воды для города Николаева. Для этого будет установлена система микрофильтрации на водозаборе на Днепре. Кроме того, планируют отказаться от очистки воды с помощью хлора.

– В городе мы будем переходить с хлора на гипохлорит, будем добавлять перманганат натрия для того, чтобы снизить единственный показатель в ГосСанПиН (санитарные правила и нормы, – прим.), которому мы не соответствуем. Также будут применяться определенные коагулянтыд для того, чтобы собрать все эти нехорошести. И в планах у нас постройка системы дозирования угольной пульпы (жидкая неоднородная система, содержащая частицы угля, – прим.), но это пока на уровне проекта, который есть в головах наших специалистов, – подчеркнул Борис Дуденко.

Ранее директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко рассказал, что вкусовые качества воды, поступающей к потребителям, ухудшись из-за развития сине-зеленых водорослей в реке Днепр и застоя воды во внутридомовых сетях.

Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие «Николаевводоканал» получит 5,1 миллиона евро финансовой помощи от фонда Е5Р на развитие структуры водоснабжения и водоотведения.