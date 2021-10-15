Износ двух понтонов пешеходного моста через реку Ингул в Николаеве превысил 80%, в связи с чем срок его службы подходит к концу.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ рассказал директор коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко.

Отвечая на вопрос ведущего, сколько еще пешеходный мост будет служить николаевцам, Виталий Шевеченко отметил, что несколько понтонов уже практически невозможно даже ремонтировать.

— Недолго. У нас есть на этом мосту два понтона, износ которых уже более 85%. То есть толщина металла при положенных 5-6 миллиметров достигает меньше миллиметра. И когда он ржавеет и начинает кусками выпадать, нет физически «тела» даже для того, чтобы его или заварить, или поставить латку — не к чему крепить. Они полностью разрушены. Об этой проблеме департамент ЖКХ знает и работает над ней. Мы уже неоднократно собирались на совещании, думали какие технологические решения могут быть — или ремонт их на месте, или заказ новых, — сказал Виталий Шевченко.

Состояние конструкций на мосту Состояние конструкций на мосту Состояние конструкций на мосту

Он добавил, что уже обсуждалась покупка новых понтонов, однако появился вопрос того, как их менять — как заварить, поскольку понтон большой. Поэтому технически сложно поднять весь мост, чтобы поставить новые понтоны.

— Нужно сложить цену за такую работу. Сами м такого не сделаем. Это только экспертиза, только проект. Эту работу должно делать или судостроительное предприятие, или какое-то предприятие как минимум связанное с судами, — добавил он.

Виталий Шевченко также рассказал, что рассматривается вопрос замены всего моста, а не нескольких понтонов.

— Чтобы расширить его, чтобы сделать велосипедные дорожки, сделать его стратегическим. В случае, не дай Бог, какой-то проблемы с Ингульским мостом, чтобы этот мост мог принимать автотранспорт, в том числе и небольшие автобусы. Речь не идет о фурах, но чтобы по мосту можно было пустить пассажирский транспорт, — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Николаевском горсовете рассматривают варианты реконструкции понтонного моста через Ингул.

Напомним, 4 июля прошлого года стало известно, что в Николаеве начал тонуть один из понтонов пешеходного моста через реку Ингул.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что причиной затопления одного из понтонов пешеходного моста через Ингул стала пробоина.

Также один из понтонов пешеходного моста затопило и в июле этого года.

Также напомним, что николаевский бизнесмен, владелец судостроительного завода «Океан» Николай Капацына заявил, что его предприятие готово по себестоимости изготовить понтоны для плавучих мостов области, которые находятся в аварийном состоянии.