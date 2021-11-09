КП «Николаевводоканал» подчеркивает, что начисления по переданным пользователями данным осуществляются в конце месяца.

Об этом сообщают на странице предприятия в Facebook.

— Руководствуясь Законом Украины «О жилищно-коммунальных услугах», «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» предприятие просит своих потребителей давать показания счетчиков. Указанные статьи нормативных актов обязывают потребителей передавать показания в срок. Начисления по переданным показаниям производятся в последний день месяца и эта информация передается в Городской информационно-расчетный центр для печати платежных сообщений, — пишут в публикации.

Указано, что если в срок с 21-го числа по последний день месяца показатели счетчика не внесены в абонентскую базу, начисления будут произведены по средним показателям пользователя за последние три месяца. В случае отсутствия показателей более 3 месяцев — по нормам потребления на количество зарегистрированных лиц.

Кроме того, при передаче показателей через личный кабинет или Viber-bot значение автоматически вносится в базу и абонент сразу знает сумму к оплате. При передаче показаний через сообщение Viber либо смс значение вносит оператор абонентского отдела.

— Для корректных начислений за потребленные услуги просим своевременно передавать показания через онлайн-сервисы. Позаботьтесь о родных пожилых людях — в личном кабинете и Viber-bot создана возможность добавлять несколько адресов. Регистрация нового адреса не займет много времени, а начисление в соответствии с фактически потребленными услугами не заставит нервничать пожилых людей, — добавили в «Николаевводоканале».

Напомним, ранее украинская диаспора в Германии организовала учения на базе КП «Николаевводоканал».