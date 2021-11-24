Во вторник,23 ноября, на территории микрорайона Намыв по адресу Озерная, 13 установили информационный куб, посвященный проблемам предприятия «Экотранс». Людям также раздавали информативные листовки с краткой предысторией.

Инициаторами данной акции стал николаевский Нацкорпус, сообщает пресс-служба партии.

По словам организаторов, главная цель — это информирование местных жителей о деятельности завода, которая вредит окружающей среде и создает ощутимый дискомфорт жителям. Они обратились за поддержкой к представителям Национального Корпуса.

— Местные жители, которые живут рядом с предприятием, уже долгое время пытаются отстоять свои права. Мы поддерживаем их, организовываем совместные акции. Однако, не все жители микрорайона знают об этой проблематике или последствиях хозяйственной деятельности. Представьте, завод увеличил в несколько раз мощности, но количество вредных выбросов в атмосферный воздух осталось прежним. Это как? — комментирует руководитель штаба Нацкорпуса в Николаеве Александр Глущенко.

Кроме того, участники мероприятия собирали подписи для коллективного обращения к Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Кабинету министров Украины и народным депутатам Верховной Рады Украины «О незаконной деятельности ООО «Экотранс» на территории города Николаева без прохождения процедуры ОВС (Оценки воздействия на окружающую среду)». За несколько часов удалось собрать более 100 подписей. Организаторы сообщают, что будут продолжать проводить подобные информационные акции.

— Предприятие занимается тем, что производит растительные масла и перерабатывает семена масличных культур. По словам николаевцев, из трубы предприятия в атмосферу осуществляются вредные выбросы – гарь, копоть и тяжелые масла. Они оседают на любых поверхностях и в любых легких обитателей. Такие действия могут привести к тяжелым последствиям для окружающей среды и здоровья горожан в целом, — отметили в пресс-службе Нацкорпуса.

В организации обращают вниманием, что ранее руководство «Экотранса» пообещало установить новые фильтры и шумоизоляцию. После этого завод закрыли якобы на модернизацию. Глава Николаевской ОГА пообещал, что предприятие возобновит работу только тогда, когда предоставит документы о проведенных строительных работах, а также заключение ОВС (оценка влияния на окружающую среду, — прим.).

В начале сентября «Экотранс» возобновил работу — местные жители утверждают, что завод не исправил озвученные ранее замечания.

— Люди продолжают страдать от шума и дыма. Более того, предприятие отказало в предоставлении соответствующих подтверждающих документов о проделанной работе по установке фильтров и шумоизоляции, — подчеркнули в Нацкорпусе.

Напомним, в Николаевской ОГА будут обжаловать решение суда, который отказал в отмене разрешения на выбросы завода «Экотранс».

Как известно, Управление экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА обратилось с иском в суд для аннулирования документа разрешительного характера на выбросы ООО «Экотранс», однако в июле 2021 года Окружной админсуд отказал в удовлетворении данного иска.