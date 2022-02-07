Жителей Николаевской области информируют, что с сегодняшнего дня заработала «горячая линия» Командование Сил территориальной обороны по номеру 0800507028.

Об этом сообщили в Николаевском территориальном центре комплектования.

По телефону «горячей линии» вы можете получить ответы на самые распространенные вопросы:

как поступить на военную службу по контракту в подразделениях Сил территориальной обороны;

как поступить на военную службу по контракту в резерве в подразделениях Сил территориальной обороны;

порядок прохождения службы и социальные гарантии военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны.

Звонки на номер телефона «горячей линии» производятся бесплатно.

Напомним, что в Корабельном районе Николаева из 10 защитных сооружений только 2 могут использоваться для укрытия населения. При этом существуют они только на бумаге.

Ранее сообщалось, что в Николаеве в 70 бомбоубежищах отсутствует фильтровентиляционное оборудование, на его восстановление нужно 17 миллионов гривен.

До этого заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец заявил о необходимости срочно привести в порядок защитные сооружения в городе. После он рассказал, что получил от мэра «мондюлей» за свои слова о проблемах с бомбоубежищами.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким уверен, что в случае наступление российский войск на регион местные жители смогут использовать подвалы в качестве укрытия.