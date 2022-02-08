Жительница Николаева Наталья Прокопчук нуждается в дорогостоящей операции для преодоления менингиомы правой лобной части (опухоль головного мозга, — прим.). Врачи озвучили предварительную стоимость лечения — 95 тысяч гривен.

Об этом Наталья Прокопчук сообщила у себя в Facebook.

Самостоятельно такую большую сумму семья Натальи уже собрать не может — родные смогли собрать часть необходимых денег — 40 тысяч гривен.

— Началось все с обычной головной боли, я и подумать не могла об этом диагнозе. После ряда обследований вынесен диагноз, который внёс свои коррективы в повседневную жизнь. Изначально была озвучена сумма операции около 40000 гривен, силами родных, близких мы ее собрали, но этого недостаточно. С сегодняшнего дня я нахожусь на стационарном лечении в больнице БСМП и по прогнозам нужно около 95000 грн. Все свои финансовые возможности уже исчерпаны. У каждого свои возможности, обращаюсь к вам за помощью любая копеечка 10,50,100,1000 гривен — это мой шанс на жизнь! Я хочу жить, я хочу видеть, как растет моя кроха-внученька, детей, маму! Я просто хочу жить! Спасибо вам за помощь! — обратилась Наталья Прокопчук.