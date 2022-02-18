Из-за большого количества бездомных собак на улицах Вознесенска в городи ускорили процесс обустройства временного пункта содержания животных. На сегодняшний день там находится 27 собак.

Об этом говорится в сюжете «Суспільного».

Отмечается, что строительством пункта временного содержания бездомных собак планировали заниматься в течение пяти лет.

— Очень много обращений было относительно нападения этих животных. Возле больницы нельзя было пройти. Самый густонаселенный район нашего города — Третий микрорайон, просто страдал. Признаюсь, мы даже начали отлавливать животных за месяц до того, как у нас тут появилась электрика, — рассказал городской голова Вознесенска Евгений Величко.

Из городского бюджета в течение прошлого года на строительство приюта выделили порядка 45 тысяч гривен. Их потратили на оборудование и клеевые смеси. Другие материалы и работы — за счет восьми меценатов.

Пункт временного содержания собак разместили за полкилометра от жилого массива.

— Ограждение по территории и является стенкой вольеров. Пошли на такую хитрость, чтобы максимально сэкономить те ресурсы, которые у нас были. На сегодняшний день здесь есть 315 квадратов именно вольеров. На одну собаку необходимо 2 квадратных метра. Теоритически мы можем здесь содержать 200 животных. Однако основная задача не содержать, а именно стерилизовать, чтобы удержать их популяцию, — отметил Евгений Величко.

Волонтер Наталья Возная, которая работает в приюте, говорит, что обустройство пункта — единственный способ угодить горожанам и уберечь собак от отравлений на улицах Вознесенска.

Она рассказала, что перед процедурой стерилизации собак вакцинируют и уже спустя несколько дней проводят операции.

В сюжете сказано, что на 2022 год в бюджете Вознесенска предусмотрено 300 тысяч гривен на пункт содержания животных. Эти деньги пойдут на зарплаты сотрудникам, энергоносители, стерилизацию и корм для животных. Кормят собак натуральными и сухими кормами.

Для стерилизации животных планируют приглашать специализированные организации и проводить операции на базе пункта, когда его полностью оснастят.

Основная идея работы приюта — найти собакам хозяев. В этом процессе городу помогают волонтеры. Стерилизованных животных будут выпускать на улицу, только если приют будет переполнен.

— На данный момент около 10 собак уже нашли своих хозяев, несмотря на то, что это из 35 собак, которые у нас тут уже были. Волонтеры очень помогают, — отметил Евгений Величко.

Последний раз количество бездомных собак в Вознесенске считали в 2020 году. Тогда их было около 350 голов.

Как сообщалось, в Вознесенске приют для бездомных животных решили организовать на территории бывшего здания ЗАО «Зеленый Гай» в микрорайоне «Прямое».