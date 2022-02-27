Некоторые арендодатели в Молдове устанавливают неоправданно высокие цены на съем жилья, чтобы получить деньги от отчаявшихся людей, выехавших из Украины после российского нападения.

Об этом пишет Newsmaker.

Эксперты по недвижимости говорят, что владельцы квартир в Кишиневе и других молдавских городах стали взвинчивать цены в несколько раз выше рыночных, по-сути, рисуя любую стоимость.

— Повышение есть, потому что люди хотят арендовать жилплощадь на короткий неопределенный срок. Собственники повышают цены 30-40%. По сути, получается краткосрочная аренда на сервисе Airbnb. Средняя стоимость аренды квартиры — €300-€500. Это такая же цена, как за аренду аналогичную жилья в Одессе. Не знаю, что будет дальше. Предложений аренды не так много, а завтра их будет еще меньше, — пояснил глава молдавского риэлторского агентства Влад Мустяцэ.

Еще один риэлтор также пожаловался на засилие новых мошенников.

— Есть люди, которые понимают ситуацию, но есть мошенники которые устанавливают двойную цену. Это нереальные цены. Такие предложения мы сразу удаляем с сайта, — поручился предприниматель.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.



