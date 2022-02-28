В материнской компании Facebook, Meta Platforms, сообщили, что были хакерские атаки на Украину из России и Белоруссии.

Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на в New York Times.

Атаки были связаны с людьми из России и Украины, а также с хакерской группой, связанной с Беларусью.

Одна кампания была направлена на продвижение ссылок на сомнительные сайты, которые распространяли нарратив, что Украина является фейковым государством, а действия России – правильные.

В Meta заявили, что нынешняя атака была связана с другой операцией, которую компания раскрыла в 2020 году. Тогда за ней стояли два издания News Front и South Front, которые работали в Крыму и использовались для распространения пропаганды Кремля.

Подобные сети влияния занимаются тем, что в Facebook называют «скоординированным недостоверным поведением». Речь о целях группы ботов в Facebook для распространения целевых сообщений по всей платформе.

Сообщается, что сеть сумела использовать около 5000 фолловеров в Facebook и Instagram, прежде чем Meta ее заблокировала.

Meta заявила также, что обнаружила хакерскую операцию, направленную против военных и политических лидеров в Украине, а также как минимум одного журналиста.

Хакерская группа Ghostwriter пытались захватить их аккаунты, чтобы использовать их для распространения дезинформации. Ранее эта хакерская группа работала против НАТО и США, а в прошлом году обнаружили, что она связана с Беларусью.

Дэвид Агранович, директор по нарушениям безопасности в Meta, объяснил, что после вторжения России хакеры переключились на Украину.

Несколько публичных аккаунтов были сломаны, на них пытались скомпрометировать украинских военных, распространяя видео, как солдаты выходят из леса с «белым флагом».

Ранее сообщалось, что крупнейшая международная сеть хакеров Anonymous объявила кибервойну России.

Также сообщалосб, что группа хакеров Anonymous взломала базу данных Минобороны РФ.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.

По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.