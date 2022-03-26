Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, почему история с разгромом оккупантов в Чернобаевке постоянно повторяется.

«Феномен» Чернобаевки он объяснил в интервью УНИАН. Украинские защитники уже десять раз нанесли удары по вражеским позициям на Херсонщине.

— В Чернобаевке находится аэродром, который оккупанты заняли буквально в первые дни войны. Они стали свозить туда технику и готовить опорный пункт для дальнейшего продвижения. В частности, завезли вертолеты, РСЗО «Град», РЭБ, ПВО и тому подобное, - отметил Виталий Ким.

Он добавил, что российских оккупантов в Чернобаевке начали обстреливать украинские силы, так как захватчики там как на ладони.

— Они начали оттуда отходить. Но они не успевают отходить, и им постоянно прилетает. Думаю, наши военные пристреляли точку, поэтому теперь легче по ним попадать. Пока оккупанты там не будут полностью уничтожены, либо пока они оттуда не уедут, история будет повторяться, - подчеркнул глава Николаевской ОГА.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.