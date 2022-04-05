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Госпродпотребслужба заявила, что по состоянию на 4 апреля 2022 года по сравнению с 23 февраля наблюдается существенное повышение цен почти на все продовольственные товары.

Но по результатам проверок цены были снижены до экономически обоснованного уровня, говорится в сообщении ведомства на сайте.

В частности, было повышение на хлеб пшеничный — на 28,5 %, хлеб ржано-пшеничный — 12,5 %, крупу гречневую — 25,5 %, макаронные изделия — 24,5 %, масло подсолнечное — на 11,9 %, лук репчатый — 27,2% и т.д. продукты питания.

Подавляющее большинство сообщений касалось роста цен на продукты питания, товары первой необходимости, горючее, продажу алкоголя, отсутствие расчета за безналичность.

Нарушения были установлены в каждом втором хозяйствующем субъекте.

«По результатам проведенной работы были снижены цены на экономически обоснованный уровень, выставлены ценники на товары, возобновлялась работа терминалов, алкоголь снимался с реализации», — резюмировали там.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.