Фото: Одна из херсонских школ

Оккупанты в Херсоне распространяют слухи о том, что педагогам перестанут платить под предлогом бессрочного отпуска. Законные власти города это опровергают.

Заммэра Херсона Сергей Цыганок прокомментировал ситуацию изданию «МОСТ».

Городские власти пояснили, что сотрудники образовательной сферы города будут продолжать получать финансирование в должном объеме.

— Я не комментирую слухи по фейсбуку. И выдумки не комментирую. Все учителя в городе трудятся. Учебный процесс идет дистанционно. Люди работают — получают и будут получать зарплату. Да, не в полном объеме будут выплачивать доплаты. Например, за классные времена, которые сейчас никто не проводит. Так что и платить не за что, — объяснил он нюансы.

По его словам, педагоги будут получать выплаты за вычитанные часы.

Оккупационные формирования россиян с начала занятия Херсона пытаются распустить в городе ложь о «бессрочном отпуске» учителей за свой счет.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.