За последний месяц в полтора раза выросло количество людей, считающих, что восстановление дружеских отношений украинцев с россиянами вообще невозможно.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного группой «Рейтинг» 6 апреля.

Полтора месяца назад примирение считали невозможным 42% украинцев, сегодня — 64%. 22% считают, что это может произойти не менее чем через 20-30 лет; тех, кто видит примирение в перспективе до 15 лет, — около 10%.

Социологи отмечают, что даже в регионах юга и востока более половины опрошенных не верят в восстановление дружбы между народами.

Абсолютное большинство (91%) не поддерживают тезис, что «россияне и украинцы — это один народ» . Согласны с ним лишь 8% (в августе 2021-го таких было 41%, в марте 2022-го — 21%). Поддержка этого тезиса еще фиксируется среди 23% жителей востока и 13% опрошенных старшего возраста.

Кроме того, с августа 2021 года значительно выросло количество опрошенных, самоидентифицирующих себя как граждане Украины (с 75 до 98%) и как «европейцы» — с 27 до 57%, при этом все меньше респондентов говорят о себе как о «советском человеке»: их число уменьшилось с 21 до 7%. Также фиксируется очень высокий уровень местного патриотизма.

Соцопрос провели 6 апреля среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность —1200 респондентов. Метод опроса — телефонные интервью с использованием компьютера.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.