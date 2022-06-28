Укрпочта открыла свой магазин на американской платформе Amazon и стала первой почтовой компанией в мире, которая это сделала.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

— Несмотря на то, что в основном законе Украины не закреплено право украинцев иметь доступ к площадке Amazon, нам с командой очень хотелось это право им предоставить. Тем более там много полезных вещей для ВСУ и ТО. И мы будем делать все, чтобы эта мечта свершилась. Но пока Amazon не идет к нам, мы решили пойти в Amazon, чтобы лучше познакомиться с ним, прежде чем привести его в Украину, — отметил Игорь Смелянский.

В каталоге «Укрпочты» на Amazon есть: свитшоты, футболки, бейсболки, магнит, а также марки с российским военным корблем и украинским самолетом «Мрія».

Напомним, что в Литве в продаже появились почтовые марки, посвященные ударному беспилотнику «Байрактар», на приобретение которого деньги собирали всей страной и который подарили Украине. Письма с этими марками призывают отправлять политикам, не спешащим предоставлять Украине оружие.