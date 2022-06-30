Вооруженные силы Украины в ходе успешного наступления освободили село Потемкино Херсонской области.

Об этом сообщают в 60-й отдельной пехотной бригаде Оперативного командования «Каховка».

Отмечается, что в ходе наступления украинские защитники отразили несколько контратак врага, уничтожили вражескую БМП, танки и один «Тигр».

— Местное население Потемкиного с облегчением вздохнуло, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и со сдержанными улыбками наши ребята обещают держать темп, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские защитники освободили от российских захватчиков больше тысячи населенных пунктов.