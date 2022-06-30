Вооруженные силы Украины в ходе успешного наступления освободили село Потемкино Херсонской области.
Об этом сообщают в 60-й отдельной пехотной бригаде Оперативного командования «Каховка».
Отмечается, что в ходе наступления украинские защитники отразили несколько контратак врага, уничтожили вражескую БМП, танки и один «Тигр».
— Местное население Потемкиного с облегчением вздохнуло, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и со сдержанными улыбками наши ребята обещают держать темп, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинские защитники освободили от российских захватчиков больше тысячи населенных пунктов.
Вооруженные силы Украины в ходе успешного наступления освободили село Потемкино Херсонской области.
Об этом сообщают в 60-й отдельной пехотной бригаде Оперативного командования «Каховка».
Отмечается, что в ходе наступления украинские защитники отразили несколько контратак врага, уничтожили вражескую БМП, танки и один «Тигр».
— Местное население Потемкиного с облегчением вздохнуло, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и со сдержанными улыбками наши ребята обещают держать темп, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинские защитники освободили от российских захватчиков больше тысячи населенных пунктов.