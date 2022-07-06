Епископ из Италии монсеньор Франческо Савино считает, что у него «словно посттравматический синдром», возникший после поездки в прифронтовой Николаев и соседнюю Одессу.

Об этом пишет газета Corriere del Mezzogiorno.

Вернувшись в Европу, епископ признался, что стал больше «жаждать тишины».

— Теперь я позволяю себе жить в тишине, чтобы я мог поливать свой урожай страданий. Я воспринимал это путешествие не только как настоящую миссию, но и как участие в большом событии, — акцентировал авторитетный у себя в стране священнослужитель.

По словам монсеньора Савино, звуки сирен воздушной тревоги из Одессы и Николаева он будет помнить еще долго.

— Хотя наше путешествие с караваном мира было «безопасным», я убежден, что нулевого риска не существует. Это не делает меня героем, но делает меня мужчиной. В тот момент, когда вы почувствуете страх, именно в этот момент, возможно, вы все станете на самом деле одинаковыми. Богатый человек, бедный человек, епископ и мирянин боятся. Поддерживаемый караваном мира, я решил прыгнуть в море неуверенности и страданий. Я до сих пор слышу эти сирены, словно страдаю от посттравматического синдрома. Но те самые сирены напоминали мне, отсчитывая минуты в тех местах, что я там для других и что мне надо делать дело, — объяснил епископ.

Он добавил, что в Одессе его лично поблагодарил глава Греко-Католической Церкви Украины Блаженнейший Святослав Шевчук, назвав визит католического собрата в вере «светом надежды».

— Я заверил его в близости Итальянской церкви, заверив, что буду вторить себе и орудием истины, ибо без истины нет справедливости, — рассказал Франческо Савино.

Информация о визите Савино на юг Украины появилась в публичном доступе в конце июня.