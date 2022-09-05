За минувшие сутки, 4 сентября, украинские военные ликвидировали еще 300 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 49 тысяч 800 солдат.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за минувшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

Общие боевые потери России на 5 сентября ориентировочно составили:

личного состава – около 49800 (+300) человек ликвидировано;

танков – 2068 (+19);

боевых бронированных машин – 4459 (+29);

артиллерийских систем – 1157 (+10);

РСЗО – 294 (+0);

средства ПВО – 156 (+0);

самолетов – 236 (+0);

вертолетов - 206 (+0);

беспилотников оперативно-тактического уровня – 867 (+3);

крылатые ракеты – 205 (+2);

Корабли/катера – 15(+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 3286 (+10);

специальной техники – 107 (+1).