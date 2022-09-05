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За минувшие сутки, 4 сентября, украинские военные ликвидировали еще 300 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 49 тысяч 800 солдат.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за минувшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.
Общие боевые потери России на 5 сентября ориентировочно составили:
Напомним, в течение вчерашнего дня ВСУ на юге уничтожили еще более 100 оккупантов и 40 единиц техники.
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За минувшие сутки, 4 сентября, украинские военные ликвидировали еще 300 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 49 тысяч 800 солдат.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за минувшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.
Общие боевые потери России на 5 сентября ориентировочно составили:
Напомним, в течение вчерашнего дня ВСУ на юге уничтожили еще более 100 оккупантов и 40 единиц техники.