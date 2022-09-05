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Американская организация «Global Empowerment Mission» отправила Николаеву несколько фур гуманитарной помощи.
Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Организация уже отправила одну карету скорой помощи, фуру с семейными продуктовыми наборами и фуру с влагостойкой фанерой.
В дальнейшем Global Empowerment Mission будет доставлять помощь городу на постоянной основе.
Напомним, что немецкая пожарная ассоциация, которая с начала войны поддерживает украинских коллег, направила николаевским спасателям поворотную лестницу и другое профессиональное оборудование (спасательные ножи, ломы, лампы, генераторы электроэнергии, рюкзаки первой помощи).
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Американская организация «Global Empowerment Mission» отправила Николаеву несколько фур гуманитарной помощи.
Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Организация уже отправила одну карету скорой помощи, фуру с семейными продуктовыми наборами и фуру с влагостойкой фанерой.
В дальнейшем Global Empowerment Mission будет доставлять помощь городу на постоянной основе.
Напомним, что немецкая пожарная ассоциация, которая с начала войны поддерживает украинских коллег, направила николаевским спасателям поворотную лестницу и другое профессиональное оборудование (спасательные ножи, ломы, лампы, генераторы электроэнергии, рюкзаки первой помощи).