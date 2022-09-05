В Луганской области российские оккупанты усилили принудительную мобилизацию. Они намерены отправить на верную смерть 10 тысяч человек.

Об этом сообщает Луганская ОВА в Facebook.

В ведомстве подчеркнули, что в оккупированной области мужчины почти исчезли. В частности, после того, как возле детсада мобилизовали отца-одиночку, практически оставив ребенка сиротой.

- Удерживать фронт оккупантам нечем. Поэтому они не просто хватают всех, кого видят, но и прибегают к новым методам выманивания мужчин из хранилищ. Потому что необходимо призвать еще 10 тысяч нежелающих стать «пушечным мясом». Такие показатели озвучила Россия, говорится в сообщении.

оккупанты обязали в заявлении на вознаграждение в 10 тысяч рублей за отправление ребенка в школу указывать персональные данные всех членов семьи.

— На предприятиях так называемой ЛНР установили персональные квоты по призыву контрактников. Обещают внеочередной отпуск и сохранение рабочего места при согласовании. Если вернешься. Только вот рабочих мест, которых просто некому занять, там и так уже достаточно , говорится в сообщении.

При этом в случае отказа – оккупанты проводят длительные агитационные беседы наедине, пока мужчина не согласится.

— В Сватовском и Старобельском районах организовали принудительную замену автомобильных номеров и параллельно осуществили учет дееспособных мужчин. Теперь все в ожидании , говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты распространяют фейк о том, что в Харькове якобы началась мобилизация женщин.