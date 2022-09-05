Четыре из шести представителей делегации инспекции МАГАТЭ 5 сентября завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции. Ожидается, что два эксперта продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе.

Об этом сообщили в «Энергоатоме».

«Сегодня, 5 сентября 2022 года, четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции. Ожидается, что два эксперта продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты отказали миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в спецпропусках и заставили ждать в общей очереди въезда в оккупированную часть Запорожья. Это было сделано с намеком на то, что из-за России было бы быстрее.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на договоренности с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, миссия МАГАТЭ попала на Запорожскую АЭС без журналистов, там были только пропагандисты из России.

Как известно, в день приезда миссии МАГАТЭ россияне обстреляли Энергодар из вертолетов и РСЗО, есть погибшие.

Инженер ЗАЭС на условиях анонимности рассказал украинским журналистам, что оккупанты убеждали представителей МАГАТЭ в том, что на станции находятся «войска радиологической, химической и биологической защиты», а не российские боевые подразделения, и что Запорожскую АЭС якобы обстреливают ВСУ.